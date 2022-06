Arquitetura e lugar – uma simbiose perfeita!

A arquitetura é uma forma de paisagem. Seja por contraste ou continuidade, qualquer obra irá sempre relacionar-se com a sua envolvente num diálogo que, em princípio, se construirá ao longo de vários anos. A casa que lhe apresentamos hoje, mais do que materializar qualquer uma das relações acima mencionadas, procurou compreender o espírito de um lugar transportando as qualidades do seu contexto para um novo espaço.

A equipa responsável pela intervenção é liderada pelo arquiteto Tomás Amat e tem desenvolvido uma grande variedade de projetos ligados à arquitetura e construção. Com mais de quinze anos de trabalho, o atelier caracteriza-se pela forma contemporânea com que encara todos os desafios, sem criar contrastes dramáticos com a envolvente.

Venha connosco e fique a conhecer um projeto rústico surpreendentemente moderno.