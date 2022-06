Casas de sonho no Japão

A nossa última casa de sonho Japonesa foi desenhada pelos CASE Design Studio e em termos de arquitectura e design não causa grandes surpresas. É novamente uma habitação que é reduzida ao essencial, sempre em harmonia com a natureza e com o ambiente.

Existem alguns contrastes interessantes, como a madeira (quente) e a pedra (fria); entre fachada principal com uma entrada generosa e as fachadas laterais completamente fechadas com a privacidade protegida; entre a simetria arquitectónica rigorosa e o exterior refrescante. A fachada traseira é onde a beleza maior aparece, com grandes janelões, um lago com água corrente e agricultura privada.