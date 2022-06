As 20 casas pequenas mais bonitas que já viu!

Na homify, não nos cansamos de ver casas pequenas. São casas de puro charme quando bem desenhadas. Hoje em dia, com a evolução dos pré-fabricados e com as cidades cada vez mais povoadas, as pessoas recorrem cada vez mais a casas compactas, mas com todo o conforto e funcionalidade, sem esquecer a parte estética. Nesse sentido, o papel dos arquitectos é determinante. No que ao estilo diz respeito, o minimalismo vai conquistando um lugar preponderante, ajudando-nos a transpor o desafio que é decorar uma área exígua.

Vamos conhecer 20 belas casas que para além de serem um elixir para olhos cansados, vão também fazer-nos repensar o nosso próprio espaço e desafiar as regras.

Inspire-se.