10 ideias LINDAS para a entrada da sua casa

A primeira coisa a fazer, antes de iniciar qualquer projeto de plantação, é preparar o terreno. De facto, é importante que saiba o lugar/espaço onde quer ver as suas plantas e flores crescerem/desenvolverem, antes de começar este tipo de trabalho.

Os especialistas recomendam uma análise do tipo de clima, de modo a escolher adequadamente as espécies que irão dar vida ao seu jardim. No mercado encontrará produtos como fertilizantes ou adubos já preparados, que se revelam uma grande vantagem, uma vez que simplificam o processo e respetivo crescimento. Lembre-se ainda, de irrigar a terra antes do plantio, de forma a que a terra possa ter uma textura adequada e humidade necessária para receber as plantas.