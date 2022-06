B.O.G Hotel – autoria de Nini Andrade da Silva

O B.O.G é um hotel que abriu portas na cidade de Bogotá, numa zona frenética da capital colombiana, inspirado nos maiores tesouros naturais da Colômbia, no ouro e nas esmeraldas. Quanto aos interiores, o hotel tem a assinatura da portuguesa Nini Andrade da Silva. Nini é já um nome bastante conhecido a nível nacional e também além portas, diga-se, internacional! De frisar ainda é que este mesmo projecto ganhou variadíssimos prémios no ano de 2012 e 2013 respectivamente, eleito o hotel com o melhor design de interiores. O hotel tem a capacidade de 55 quartos e o projecto onde foi crescendo é uma mistura do espírito poético e criativo da cultura própria da cidade com contemporaneidade e tradição.

O B.O.G é o primeiro Design Hotel na Colômbia, por isso também é um projecto com vida própria e a ter de baixo de olho! Quem sabe não irá lá um dia!