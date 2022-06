De um pequeno apartamento banal a um espaço de sonho

O projeto de alteração que vos apresentamos hoje, não é apenas o resultado do pedido dos proprietários, mas é também o reflexo do profissionalismo e do bom gosto dos designers de interiores envolvidos neste projeto.

O estudo A54Insitu mostra-nos as fantásticas alterações que foram feitas nesta casa, partilhando connosco uma galeria de imagens muito explícitas, que certamente o irá surpreender. Deste modo, convidamo-lo a selecionar as ideias mais interessantes deste projeto.

É um apartamento de um tempo convencional e despretensioso. No entanto, a jovem família queria adquiri-lo e transformá-lo, de acordo com as suas necessidades, tendo em conta a sua funcionalidade e, acima de tudo, que tivesse uma sensação de bem-estar.

Ora espreite…