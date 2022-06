Como aproveitar ao máximo uma cozinha pequena?

As cozinhas pequenas podem parecer, à primeira vista, um dilema ou um ponto negativo de uma habitação. Mas tudo dependerá da correcta distribuição, do intuito ou da finalidade da mesma. O que para alguns uma grande cozinha é um sonho, para outros uma cozinha pequena é mais do que suficiente, para realizar pratos simples e rápidos no dia-a-dia, seja para uma, duas ou mais pessoas, se necessário.

De facto, as cozinhas pequenas acabam por tornar-se super práticas, mais fáceis de organizar e de limpar. Por isso, também apresentam grandes vantagens. E quando vir as 7 grandes inspirações do livro de ideias, de hoje, concordará plenamente connosco. Curioso?

Então, surpreende-se com elas!