Apartamento mais português do que este não existe!

Como não podia deixar de ser também a casa-de-banho é uma divisão espectacular que realça a cultura portuguesa em todo o seu esplendor. O pavimento é revestido com azulejos ao mesmo tempo que o estilo tradicional (presente no mobiliário em madeira) se mistura com o contemporâneo (presente nas peças cerâmicas com um design moderno e minimalista).

Procura inspiração para a sua casa-de-banho? Então verifique também este livro de ideias com 10 móveis de casa-de-banho soberbos.