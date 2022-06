Antes e depois – Apartamento em Londres

Em apenas seis meses, a diferença é claramente evidente. Em nada se parece com o espaço antigo e a melhoria é surpreendente. O apartamento possui agora um brilhante e contemporâneo piso de carvalho com aquecimento radiante. O tom neutro escolhido tanto no tom das paredes como nas cores do mobiliário foi estrategicamente pensado para facilitar na hora de venda do mesmo. Abrangendo assim, com facilidade um maior numero de potenciais compradores, pois o apartamento foi vendido completamente mobilado.