12 ideias sensacionais para dar textura às suas paredes

As texturas convertem as paredes de uma casa em pura decoração, criando contrastes de materiais, luzes e sombras. Uma parede com um acabamento diferente fará com que todo o conjunto resulte em algo muito mais atractivo.

Se decidir dar uma textura às suas paredes, deve ter em conta o estilo decorativo do espaço em que o decide fazer, escolhendo assim a textura adequada. Pense nas cores, nos materiais e no estilo do espaço e se lhe quer dar um aspecto sóbrio e elegante, ou um toque relaxado e informal. Há texturas de personalidade muito marcada e outras mais sóbrias, mas qualquer uma delas é uma excelente opção para a decoração de sua casa.

No livro de ideias de hoje, mostramos-lhe 12 sensacionais paredes.

Acompanhe as nossas ideias e inspire-se.