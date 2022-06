Uma casa sumptuosa

Contemplando as imponentes fachadas de pedra dos edifícios que compõem esta casa, somos levados a acreditar que os espaços interiores contam com um estilo arquitectónico similar. Porém, na verdade, temos, à nossa espera, uma surpresa que mescla o rústico e o moderno, adaptando-se, assim, a um estilo de vida contemporâneo, com todas as comodidades possíveis e com equipamento para assegurar conforto aos proprietários.