Homify 360° – Villa Escarpa Arq. Mário Martins

A casa tem uma estética Bauhaus intrínseca – a sala de estar é ampla e de tectos altos. A barreira entre o interior e exterior dá-se com o uso de materiais e acabamentos maravilhoso no interior com uma paisagem idílica no exterior.

A casa funde-se com uma superfície de água a todo o comprimento que divide os espaços cozinha e sala de estar. Estes espaços são complementados com terraços protegidos do vento, mas abertos ao sol e a vistas impressionantes. A área social da casa é portanto, aberta e fluída.

O mobiliário escolhido é elegante, confortável e contemporâneo, reflectindo a criatividade e as viagens dos seus proprietários.