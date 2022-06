Que tal um look retro?

Num país onde a palavra preferida é saudade, que cultiva a nostalgia, que gosta de lembrar o passado claro que os estilos retro e vintage são reis.

Cada vez mais trendy, cada vez mais democrático, o estilo retro não é novo e parece mesmo que veio para ficar por mais uns longos anos. Há muitos sinais da sua crescente popularidade: feiras vintage em segunda mão, antiquários, as lojas que recriam mobiliário mid-century, as marcas com formas e cores que lembram outros tempos… A dica é sempre: misturar elementos modernos de design com peças do passado.

Os nossos especialistas na homify reconhecem esta tendência e temos um portfólio cada vez mais rico de projectos onde este estilo predomina. Senão acredita espreite estas sugestões que reunimos para si. Prepare-se para viajar no tempo.