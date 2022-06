Ilhas de cozinha: regras e conselhos

O granito, o esteatito e a ardósia são as pedras mais usadas para os revestimentos em cozinhas. Ao granito, encontramo-lo disponível em diversas cores. É, definitivamente, a pedra mais popular, sobretudo pela sua durabilidade. Deve, porém, levar um bom acabamento que convém renovar de dez em dez anos ou de quinze em quinze anos, no máximo. O granito não é um material barato. No entanto, a vasta procura fez com que o seu preço estabilizasse nos últimos anos. O esteatito e a ardósia são menos correntes se comparadas ao granito e não existem numa multiplicidade de cores tão ampla. O esteatito é poroso e deve ser selado com óleo mineral para reduzir as manchas. Já a ardósia é não porosa e não exige manutenção. Todas estas opções são resilientes mesmo na mais feroz das cozinhas. O plástico laminado com acabamento em mate também é uma boa escolha para o tampo da sua ilha. É um material resistente e encontra-o disponível a preços razoáveis, embora o custo total depois de levar um acabamento possa aumentar. Mas, é essencial que o faça.

Os mosaicos também têm vindo a ser utilizados amiúde em cozinhas. Dão-lhes cor, vida e personalidade. Para além disso, Portugal é conhecido pela sua bela azulejaria que fica sempre bem quando sensatamente colocada num interior. Seja cuidadoso a escolher os azulejos. Não deve usar azulejos de parede para cobrir um balcão visto que se quebrarão facilmente. Opte por azulejos mais espessos. O preço depende do mosaico que escolher, pode variar abruptamente por causa disso.

A madeira é um dos materiais que mais encontramos em cozinhas. Aos que crêem que a madeira armazena germes ou bactérias, fica aqui a nossa promessa de que estão enganados. Há estudos que comprovam precisamente o contrário e que nos deixam a saber que as bactérias não resistem à madeira e morrem em menos de três minutos. A madeira é, assim, uma opção muito mais viável do que o plástico. Também deve ter um bom acabamento com a desvantagem de que o pode ter que renovar com maior assiduidade.

Não queremos deixar de incluir o cimento nesta nossa lista, agora que ele é uma das “super” tendências. Ele existe com tonalidades diferentes, conseguidas através da adição de pigmentos noutros tons. Escolha um fabricante que lhe faça uma placa de cimento de boa qualidade, não porosa e sem risco de se rachar ou partir. Pode ter ali um balcão para a vida.