Um colorido apartamento de 80 m²

Ao entrar no apartamento, percebemos, de imediato, que o branco predomina na casa, o que é uma opção comum quando se trata de espaços pequenos. A área social mantém-se em plano aberto, com a sala de estar ligada à sala de jantar e à cozinha. O preponderante branco contrasta com o amarelo que aparece em certos elementos dentro da decoração, como é o caso das almofadas, da mesa de centro e do móvel de televisão.