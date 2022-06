8 cozinhas rústicas para ver antes de construir a sua

As ilhas são ideais para distribuir da melhor maneira a organização de uma cozinha. Com esta estrutura, o ambiente ganha dinamismo e os espaços tornam-se mais confortáveis para realizar as tarefas do dia-a-dia. Na cozinha da fotografia, onde a madeira prevalece, realçamos, ainda, o toque das caçarolas suspensas em torno do exaustor a reforçar o charme rústico do ambiente.