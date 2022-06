Soluções para dividir e organizar espaços comuns

Com casas pequenas e famílias que crescem, é crucial que saibamos e consigamos aproveitar ao máximo o espaço da nossa casa. Um quarto que vira também escritório, uma sala para relaxar e para trabalhar, um atelier com espaço de refeições… enfim! As soluções precisam-se, mas é natural que com o corre-corre do dia-a-dia as ideias não nos apareçam na cabeça e não tenhamos forças nem energias para as criar. Para isso existe a homify: basta dar-nos algumas palavras-chave que, em segundos, encontramos soluções variadas para si! No artigo de hoje, dedicámo-nos a encontrar ideias que façam a divisão de espaços comuns, ao mesmo tempo que o ajudem a ter tudo organizado. Soluções mais ou menos simples, com maior ou menos investimento, que o vão ajudar a ter uma vida mais confortável e com o mesmo espaço.