15 canteiros ideais para jardins não muito grandes

Quando o seu jardim não é muito grande, o projecto do mesmo deve ser bem pensado e contemplar uma área verde com plantas e uma área revestida onde possa ter uma mesa ou desenvolver outra actividade no espaço – apanhar banhos de sol em espreguiçadeiras, colocar uma churrasqueira, criar um espaço para as crianças brincarem, entre outras.

Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe 15 formas de inserir canteiros em jardins não muito grandes. Algumas são em cimento, outras em pedra. Há-as, ainda, em madeira. Não faltam estilos diversos para agradarem a todos.

Ora, veja lá.