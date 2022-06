Pequeno apartamento encantador e feminino

Começamos esta viagem pelas áreas sociais do apartamento. Esta imagem mostra-nos precisamente toda a zona da sala-de-estar e cozinha sendo que ambas as divisões partilham o mesmo espaço interior, sendo estas apenas divididas com o auxílio do mobiliário.

O ambiente é bastante luminoso com o objectivo de transmitir uma maior amplitude espacial. Este efeito é conseguido graças às variadas janelas que se abrem para o exterior permitindo que a luz natural banhe todos os ambientes interiores da casa.