5 cozinhas compactas para casas (muito) pequenas

Esta cozinha peculiar situa-se no centro do espaço, pelo que se criou uma circulação satélite que distribui as áreas que se encontram ao redor da cozinha. A pequena cozinha permitiu criar uma situação propícia ao convívio e à comunicação com o resto da casa. O acabamento da ilha, mesa e cadeiras é muito similar ao da madeira utilizada no piso, o que cria um efeito visual muito particular, integrando a cozinha com o espaço e tornando-o mais amplo.