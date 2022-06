Lar residencial – Torre Sénior

A palavra/conceito lar nunca foi tida como algo positivo, primeiramente porque é sinal que algo não está bem pessoal ou familiarmente e é preciso apoio extra, e segundo porque normalmente é onde se encontram pessoas já na fase final de vida e debilitadas, não sendo de todo um espaço tido como agradável.

Mas o conceito tem vindo a mudar com a aquisição de espaços de qualidade que parecem fazer desaparecer a parte menos boa da vida!

O proposta inicial do projecto para o Lar Residencial sofreu drásticas alterações devido à forma do terreno e à sua acentuada inclinação. Assim sendo, optou-se pelo projecto de um edifício de dois blocos perpendiculares entre si, formando uma espécie de T . O bloco mais longo (a Sul) é onde ficam as área de utilização comum (sociais e de restauração), zonas administrativas. Já o maior número de quartos é disposto paralelamente a estes, encaixando-se no terreno e tirando partido da exposição solar virada a Sul e a bela vista sobre o Rio Ave

A data de conclusão da obra foi no ano de 2013 e estiveram presentes no projecto o arquitecto José António Lopes da Costa e Tiago Meireles com a colaboração de Rita Gonçalves e Filipe Ribeiro.