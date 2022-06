Os dias já em outono lembram sempre uma lareira. O quentinho, o aconchego… A lareira é uma companhia. Quantas e quantas vezes ouvimos esta expressão. Muitos já desistiram de ter lareira nos seus lares, mas a verdade é que ficam tão bem em casas modernas.

São várias as vezes em que as pessoas voltam a trás na decisão, porque não conseguem passar sem lareira nos seus lares. Nas noites frias de outono e inverno, ou mesmo nas tardes de fim de semana, convidam a boas conversas e a jantares sem hora marcada. A verdade é que se reinventaram e continuam a conquistar vários corações. As lareiras são rainhas, para tal basta escolher a estrutura que mais gosta e onde as quer colocar. Deixamos vários exemplos que vai querer reproduzir em sua casa.

Será que há a lareira ideal para o seu lar? Descubra connosco!