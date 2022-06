Posto de comando VR – M2.Senos

Ao longe visualizamos conjuntos de pedras naturalmente ali colocadas e concluímos que a Natureza tem muita força.

Surge assim, o objecto “monolítico” arquitectónico pelas mãos dos irmãos Senos. Em pedra granítica local, fechado sobre si próprio, com aberturas pontuais, protegidas com portadas em chapa, remetendo visualmente para as antigas construções de apoio aos pastores que pontuam a paisagem, reactivando as morfologias genuínas do lugar.