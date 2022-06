5 ideias para o inspirar a criar uma paredes de molduras!

Existem vários estilos de molduras. As que não têm qualquer caixilharia, mas apenas o vidro. As mais simples em preto, branco ou com a cor natural da madeira. Aquelas cujos lados são exageradamente largos em relação à imagem que as ocupa. As molduras múltiplas que contêm vários espaços para colocar imagens ou fotografias diferentes. Encontra, também, as mais clássicas em imponentes dourados ou com um rendilhado trabalhado. As redondas, quadradas ou rectangulares, entre outras. Poderíamos continuar a nomear, opções não faltam. Numa sala de estilo minimalista, moderno ou escandinavo, é mais fácil inserir molduras de estilos diferentes porque o pano de fundo simples assim o propicia. No entanto, numa decoração clássica, molduras minimalistas não ficam tão bem, a menos que tenham caixilharia em metal que reflicta a luz e, eleve, do ponto de vista decorativo, a divisão. Antes de ir à loja, pode sempre fazer uma selecção on-line e reunir as imagens no computador lado a lado para ter uma noção do resultado.