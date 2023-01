14 Coisas Que os Convidados Detestam Quando Visitam a Sua Casa

A distribuição dos lugares à mesa vai, não raras as vezes, de mãos dadas com a proximidade entre cada elemento e com a idade dos convidados. As crianças podem ter uma mesa mais pequena e separada da mesa dos adultos. Se não tiver uma mesa própria para o efeito, acomode as crianças num dos extremos da mesa pois são irrequietas e depressa se levantarão para brincar. A pessoa que está responsável pelo jantar, deve ficar mais perto da cozinha. Em relação aos idosos, mantenha-os confortáveis e sentados ao pé de uma cara familiar que os possa ajudar no que precisarem.