10 ideias para uma entrada única

Se tem a sorte de ter um hall de entrada amplo como o da imagem, então as possibilidades são muitas. No caso da imagem, colocou-se, ao fundo, um armário embutido com elegantes portas brancas deslizantes a resguardar uma generosa área de arrumação. Para que a área beneficie de luz natural, a porta que a liga à divisão adjacente é toda envidraçada. Os frisos no tecto e o material do chão rematam a elegância do espaço.