6 estilos = 6 arquiteturas de casas

Esta casa lembra-nos as casas típicas do sul de Portugal, o Algarve. Sem dúvida uma arquitetura singular e bem distinta das restantes do país. Aqui, predomina traços da arquitetura mourisca – as chaminés, o telhado, os pilares, as cores…

Um ambiente mediterrâneo, com caraterísticas típicas. É fundamental manter/preservar este tipo de arquitetura para nunca esquecer o passado e o que caracteriza uma região.