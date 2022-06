Casa banal torna-se fenomenal!

Não sabemos qual seria o aspeto da casa antes das obras de reabilitação, mas atualmente a moradia apresenta uma fachada extremamente moderna, não só nos materiais mas também nas cores. O azul acinzentado do piso superior combina na perfeição com o cinzento do cimento aparente do piso inferior r com o portão de garagem cinzento antracite.

Claramente o telhado foi substituído e apresenta as telhas vermelhas tão típicas do nosso país, novas e intactas. De igual forma as caixilharias das janelas foram substituídas por versões modernas de cor cinzento escuro, mas a sensação que o conjunto nos deixa é a de não ter havido grandes mudanças estruturais na fachada. E está tudo bem! Muitas vezes não são precisas mudanças radicais para atualizar o espeto de uma construção com alguns anos.