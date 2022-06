8 magníficos apartamentos com ideias para aproveitar o espaço

Seja qual for o espaço disponível, é sempre possível optimizar o seu rendimento. Muitas vezes, quando olhamos para determinada área, não lhe encontramos nenhuma função. Mas, nada como usar a criatividade ou recorrer à ajuda de um decorador, para vermos para lá do óbvio. Repare no que aconteceu nesta sala de estar integrada com o escritório. O pedestal que os separa, e que eleva o escritório, foi usado para se embutirem gavetas profundas e altas. E assim, de forma simples, se criou um espaço de armazenamento adicional. Pode, também, usar os degraus da sua escada para o efeito: cada degrau, uma gaveta embutida.