Remodelação incrível num prédio antigo de Lisboa!

A sala de jantar assume uma personalidade mais forte sendo por isso ideal para refeições mais formais ou numerosas.

Aqui as cores saltam à vista e são consideravelmente mais fortes do que noutras divisões da casa. O azul que pinta as paredes confere um grande carisma a esta sala, ao mesmo tempo, o mobiliário escolhido assume uma presença mais clássica que contrasta com algumas peças de design, como é o caso do magnífico candeeiro que marca uma grande presença colocado exactamente por cima da mesa de jantar.