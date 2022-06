Uma habitação especial

É em Águeda que vamos descobrir uma habitação arquitectónicamente distinta. É sobre um terreno acidentado que se ergue um volume branco e distinto a partir do qual é possível vislumbrar uma luz quente emanada pelos interiores.

Criada por Nuno Silva e Maria Fonseca em 2010, a nu.ma | unipessoal, lda é uma empresa de arquitectura cuja actuação se estende para os mais diversos contextos. Desde a construção de equipamentos e habitação ao design, esta equipa procura integrar em todas as suas abordagens, conceitos distintos que visam um processo de criação multidisciplinar que vá de encontro à vontade do cliente. Com o objectivo de servir de apoio à prática da arquitectura e do design, este escritório também realiza trabalhos em 3D.

Gostaria de conhecer melhor esta casa especial? Venha daí!