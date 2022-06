Fantástico conjunto habitacional em Serralves

É directamente do Norte do país que lhe trazemos um projecto habitacional distinto. Um conjunto de doze moradias uni-familiares em Serralves, na cidade do Porto.

O projecto é da empresa Manuel Correia Fernandes, Arquitecto e Associados. Este escritório de arquitectura sediado na cidade do Porto propõe um olhar distinto sobre a arquitectura contemporânea procurando abordagens distintas para soluções e projectos únicos! Centrando a sua principal actividade nas áreas da arquitectura, esta empresa tem vindo a operar nas mais diversas situações incluindo projectos de reabilitação e restauro do edificado. Esta empresa dedica-se ainda a outras actividades como a promoção e avaliação imobiliária.

Conhece Serralves? Se já conhece, gostaria de conhecer melhor? Então continue connosco e verifique este projecto magnífico e cheio de carisma!