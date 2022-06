Casa campestre com interiores de sonho

A volumetria do edifício é composta pela aglutinação de dois paralelepípedos que integram na sua charneira uma caixa de escadas responsável pela circulação vertical entre os três pisos. A distribuição do programa foi feita através duma separação dos espaços mais públicos das áreas que pressupõem um maior grau de intimidade.O piso térreo é composto pela recepção, sala de leitura, sala de refeições, cozinha e ainda uma suíte especialmente desenhada para acomodar pessoas com mobilidade reduzida. No segundo piso encontram-se cinco suítes cada uma delas com a sua própria sala de estar de apoio ao quarto e casa de banho. Devido às limitações impostas pela cobertura de duas águas o último piso integra apenas duas suítes.