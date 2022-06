Fantástico apartamento na Lapa

Enquanto uns preferem o sossego do campo ou uma casa um pouco maior nos subúrbios urbanos, outros anseiam pelo dia em que poderão viver no centro da cidade. Muitas vezes os apartamentos são identificados como espaços muito condensados e pouco agradáveis. A verdade é que nos últimos anos, a arquitetura voltou a repensar as formas de habitar na cidade, dando origem a vários projetos que conseguem em poucos metros quadrados enquadrar espaços absolutamente espetaculares.

Desenvolvido por uma jovem arquiteta portuguesa, Vanessa Santos Silva, apresentamos-lhe uma remodelação excepcional de um espaço cheio de história. Venha daí e descubra como se transforma um edifício do século XIX num apartamento fantástico no centro de Lisboa.