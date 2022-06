Decoração vintage

Há muitas motivações decorar a sua casa com objectos vintage e expor algumas relíquias em segunda mão. É mais económico, mais ecológico e dá imensa personalidade à sua casa. O segredo está em saber articular as peças vintage com as outras… saber contar uma história do passado, no presente.

A composição que lhe apresentamos pertence ao portfólio do arquitecto português Pedro Pacheco.