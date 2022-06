120 m2 de história e estilo!

Situado na cidade de Milão, em Itália, o apartamento encontra-se envolvido por grandes obras de arquitetura, famosas lojas de roupa e por alguns dos melhores restaurantes do mundo. Tal como seria de esperar neste contexto, o espaço de 120 m2 é marcado pelo charme das construções italianas, ainda que ligeiramente degradado e desatualizado pela passagem do tempo.

Dadas as características do espaço, a intervenção optou por um trabalho bastante minimalista ao nível da recuperação do espaço. Sendo assim, o branco revestiu a grande maioria das paredes aumentando a sensação espacial das divisões e multiplicando a sensação de iluminação. Este lado mais moderno da habitação é interrompido pelos pavimentos em carvalho, que com a sua textura e cor aquecem as diferentes áreas, tornando-as mais acolhedoras.