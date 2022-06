18 escadas com jardim de pedra e água espectaculares

As escadas flutuantes podem ser uma boa opção para integrar a decoração de uma casa, ainda que não sejam as mais adequadas para crianças ou para pessoas idosas ou com problemas de mobilidade. Há que ter sempre presente que as escadas respondem às necessidades de cada família, à altura do espaço e ao estilo que o caracteriza. Na imagem, vemos um projecto puramente moderno, mas com um uso de cor exímio que o torna muito acolhedor.