10 ideias para decorar a sua sala de estar e de jantar!

E porque estávamos a falar de tapetes, mostramos-lhe esta sala de estar com este tapete meio geométrico com linhas brancas que “desenham” losangos. Quando olhamos para o resultado final da decoração desta sala, dizemos, com todas as certezas, que o tapete é o centro das atenções. Apesar de ser cinzento, uma cor bastante neutra, a sua geometria realça-o nesta que é uma sala tão simples e moderna ao mesmo tempo. É interessante ver como o tapete resultou tão bem com o papel de parede que imita madeira pois, apesar de serem padrões tão diferentes, ficam muito bem juntos. São as linhas direitas e as cores dos candeeiros, cadeira e mesa de apoio, bem como o resto da mobília, que fazem com que o tapete fique tão bem nesta decoração!