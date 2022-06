Algumas ideias para varandas e terraços

A paisagem deve ser sempre valorizada e por isso é bom estarmos bem instalados. Este terraço faz parte do portfolio do JSH Algarve — Arquitectura e incorpora algumas das opções do atelier nesta habitação na Quinta do Lago, no Algarve. Em destaque, este sofá suspenso e confortável, que revela a atenção especial à envolvente e paisagismo, bem como a iluminação estratégica.