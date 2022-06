40 ideias geniais para planear uma cozinha pequena

Aqui na homify sabemos como gosta de sugestões para planear espaços pequenos pelo que temos o cuidado de criar vários livros de ideias para se inspirar nos melhores projectos e pôr em prática as propostas em sua casa.

Não é à toa que esse tópico atrai interesse. Nas grandes cidades, as áreas vazias e disponíveis escasseiam pelo que as novas construções integram espaços cada vez mais pequenos que se querem funcionais, confortáveis e eficientes.

Um dos ambientes mais activos da casa e que, por esse motivo, pede praticidade para simplificar nossa rotina diária, é a cozinha. Quando dispomos de uma área exígua para a cozinha, é necessário transpor as limitações e desenvolver soluções modernas e funcionais. Nesse sentido, planear é fundamental. Quando planeada, uma cozinha pequena transforma-se num ambiente agradável e capaz de receber mais pessoas do que, à partida, imaginávamos. A par com isso, passa a ser um local onde as tarefas diárias têm lugar de forma simples e fácil.

Perguntar-se-á: “mas o que devo considerar antes de planear a minha cozinha pequena?”

Deixamos-lhe algumas sugestões.

Num ambiente pequeno, a iluminação é um requisito importante, estando directamente relacionado com as cores. As cores escuras resultam em ambientes aconchegantes e confortáveis, porém, necessitará de uma boa iluminação para evitar que o ambiente pareça ainda menor. Por outro lado, a cozinha clara pede menos iluminação, já que as cores reflectem mais a luz.

Existem, igualmente, alguns truques para trazer uma sensação de amplitude a um espaço pequeno. Os espelhos, por exemplo, por reflectirem os espaços, aumentam a sensação de profundidade. Aposte, ainda, numa decoração clean para que os olhos não se cansem ao observar o espaço. A organização é de suma importância já que uma cozinha organizada é pouco prática e até stressante na hora de cozinhar ou de limpar. Pense sempre: espaço limpo, mente limpa.

Deve, ainda, pensar em todos os acessórios e utensílios que quer organizar. Para os amantes da culinária, este passo pode ser um grande desafio já que usam tantos aparelhos, utensílios e condimentos e, muitas vezes, gostam de os ter à vista. Assim, pensar em sistemas inteligentes de armários, de gavetas e de prateleiras é essencial. Uma solução que favorece o ganho de espaço são os móveis que se adaptam a esquinas, normalmente pontos complicados de desenvolver, mas respostas modernas como portáveis dobráveis são muito eficientes.

Os nichos são uma peça-chave na arquitectura

Os nichos são também muito úteis. Trata-se de uma cavidade aberta na parede que pode servir como arrumação, decorando, em simultâneo, a cozinha. Na falta de comprimento, vale também aproveitar toda a altura, instalando armários ou prateleiras até ao tecto. Tal técnica, deve ser desenvolvida com cuidado para que não causa uma sensação de encolhimento do pé-direito. Sempre que possível, ter uma cozinha integrada é uma grande vantagem.

Para exemplificar as nossas sugestões, deixamos-lhe umas vasta selecção de imagens. Não deixe de pedir ajuda a um arquitecto ou decorador para levar a cabo os seus planos.