Como decorar quartos com atmosfera juvenil

Esta parede faz parte do projecto do restaurante O prego da peixaria mas podia fazer parte de uma sala ou de um quarto maioritariamente habitado por jovens e pessoas de idade jovem. É com um grafiti de boa qualidade que o espaço do restaurante ganha vida própria. O corvo lindamente vestido a rigor, com laço e tudo senta-se delicadamente sobre as colinas de Lisboa. É prova mais que viva que um quadro, uma tela, ou uma pintura mais abstracta podem alterar por completo o modo como vemos o espaço e como o habitamos. As cores vivas e a dimensão do mesmo são as características principais para animar um espaço deixando-o mais divertido e engraçado. Veja oprojecto completo do restaurante, aqui.