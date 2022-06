Ideias de decoração de quartos femininos para jovens!

Não se esqueça nunca das paredes! Se as deixar brancas que não seja por acaso! Tudo tem um motivo. Se optar por um quarto muito simples deixe as paredes brancas ou num tom mais claro… Mas, se preferir que as paredes sejam as personagens principais, nada como um fantástico papel de parede. Um ou dois! Neste quarto temos não só um papel de parede mas sim dois, que se cruzam num canto. Primeiramente temos um papel de parede com fundo branco e flores pequeninas estampadas, em tons de lilás e cor-de-rosa. Na outra parede temos um papel de parede às riscas grosas brancas e lilases super moderno e divertido ao mesmo tempo!