Antes e depois – Chalé das 3 esquinas

O artigo que preparámos para si, vai dar-lhe a conhecer o projecto Chalé das Três Esquinas no qual poderá observar as alterações significativas que sofreu com o projecto de remodelação – antes e depois. Não é à toa que foi premiado com um dos melhores edifícios do ano de 2014 na categoria de restauro e requalificação.

Antes de começarmos a descrever como era este chalé e no que se transformou, vamos apenas localiza-lo e dizer-lhe quem é Tiago do Vale. Antes de mais é arquitecto português, o que nos enche de orgulho devido à qualidade do projecto que lhe iremos de seguida mostrar! Tiago é um jovem arquitecto que estabeleceu a sua prática profissional a norte do nosso País. Depois de adquirir licenciatura em Arquitectura e se tornar mestre pela Universidade de Coimbra – em 2008 decidiu abrir o seu próprio atelier. A estética das suas obras, sejam elas públicas ou privadas, destacam-se sempre pela simplicidade e delicadeza que imprime em cada projecto. Já chega de apresentações! Vamos mostrar-lhe já já, um conjunto de fotografias que o vão fazer ficar de boca aberta! Muito profissionalismo e acima de tudo, muito bom gosto!