10 Modelos de estores que o irão fazer sonhar

Falemos do mais vulgar dos estores, mas não por isso os menos elegantes. Estes fabricados de finas tiras de metal horizontais, podendo ser orientados em diversas inclinações, mostram-se bastantes eficazes ao que toca a sua funcionalidade de bloqueio solar. Como se pode escolher qual a inclinação do estore, este pode filtrar mais ou menos luz solar consoante a sua intensidade. Em diversas cores, este tipo de estore é uma perfeita solução para a sua casa. E ainda pode brincar com as sombras que estes criam.