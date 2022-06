10 projectos de casas de banho fantásticas!

Porque é que tantas vezes nos esquecemos de dar importância à nossa casa de banho? Pensamos sempre na decoração da nossa sala, quarto e cozinha, e deixamos a casa de banho de parte por ser, geralmente, uma divisão mais pequena do que as restantes. No entanto, se analisarmos bem a situação, é uma das divisões que usamos mais ao longo do dia – desde que nos levantamos até nos deitarmos. É o local onde fazemos a nossa higiene pessoal e, para isso, devemos ter as condições adequadas para tal. Arrumação, conforto e limpeza são as palavras-chave para a casa de banho ideal.

Hoje a homify mostra-lhe 10 modelos de casas de banho fantásticas. Vamos mostrar-lhe casas de banho grandes, é certo, mas como nem todos temos uma casa de banho grande, também lhe vamos apresentar sugestões para as casas de banho pequeninas, tornando-as muito confortáveis e adequadas ao seu uso frequente também. Quando acabar de ler este artigo não fique desmotivado e a pensar que vai ter de recriar estas casas de banho na sua casa. Nada disso! Por apenas pegar em pequenas ideias que tanto fazem a diferença e são muito mais facilmente concretizáveis. Continue a ler e surpreenda-me com os 10 modelos que lhe propomos!