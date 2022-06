Antes e depois: 5 remodelações nas quais se pode inspirar

Para esta remodelação, o estúdio de design responsável pelo projecto teve que ter em conta as limitações estruturais e de engenharia do edifício em que se encontrava o apartamento. Os planos mostram-nos como a propriedade estava subdividida antes da intervenção: a cozinha e a sala com uma varanda comum com vista para a cidade estavam separadas por uma parede. Ao entrar, um corredor permitia o acesso à única casa de banho e ao quarto.