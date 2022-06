Top 5 e os melhores projectos

Para os que nasceram para serem anfitriões, haverá coisa melhor que uma bela tarde passada à volta da churrasqueira com os amigos e a família? Aqueles almoços que passam a lanche e que, a correr tudo bem, prolongam-se pela noite dentro entre copos e guitarradas… ! Por aqui já temos saudades do verão!

Mas a verdade é que qualquer motivo é um excelente motivo para reunirmos lá em casa as pessoas que nos são mais queridas, quer sejam os pais que vêm de visita, quer sejam os colegas de trabalho que de equipa passaram a pessoas indispensáveis no nosso dia-a-dia ou ainda os amigos de longa data que vieram à cidade ver aquele concerto há muito anunciado e aproveitaram para ficar o fim-de-semana todo. Quando pensamos num churrasco, imaginamos logo um grande jardim, com uma mesa enorme rodeada de cadeiras e uma bancada com o carvão já em brasa. Mas desengane-se se pensa que a única solução é esta! Continue a ler o nosso artigo e surpreender-se-á com todas as opções que encontrámos especialmente para si.