Armazém de 28 m² transformado em loft muito moderno

A cozinha é uma das divisões mais apelativas do loft. As paredes modernas surgem revestidas com blocos de betão celular, em baixo, e pintadas num sofisticado cinza escuro, na parte superior. O espaço integra uma confortável península com um ponto de luz delicado. A península e a superfície de preparação de alimentos são em basalto. Já as portas dos armários são em madeira. Adoramos a estética industrial do espaço.