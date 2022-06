8 segredos para ter um belo jardim de inverno

A caminho dos tempos mais frios do ano, é hora de falarmos dos belos jardins de inverno…

Sabe o que são?

O jardim de inverno é um espaço bem particular dentro da nossa casa. Não é um jardim, nem tampouco só plantas numa sala de sala de estar, nem na varanda… Caracteriza-se como algo de mais romântico e confortável, um espaço ideal para o conforto e o bem-estar. Este pode ser um complemento do interior ou também do exterior, com bonitas portas/janelas envidraçadas, um pouco ao estilo de uma marquise.

Criar um jardim de inverno é algo de perfeitamente viável para todas as carteiras. Inspire-se nas nossas 8 ideias de hoje, para criar um verdadeiro refúgio de inverno e não só… Por exemplo, umas novas plantas num canto especial e privilegiado da sua casa, já criará um efeito Wow! Se, por outro lado, quiser algo de mais surpreendente pode pedir conselho aos nossos profissionais.

Neste artigo, partilhamos convosco um panorama de como pode projetar o seu jardim de inverno. Estilos e ideias diversificadas já não vos faltará!