Casa para família numerosa: Os truques para uma casa funcional sem perder o conforto

Qualquer pessoa com filhos sabe que manter as coisas organizadas em casa é um desafio. Mas, não desista. Inspire-se na entrada desta casa projectada com uma estrutura embutida no nicho que integra armários, prateleiras e ganchos para pendurar todos os objectos pessoais. As caixas na prateleiras ajudam a manter o espaço visualmente organizado.

O piso foi revestido por cerâmica hexagonal cinzenta. Por último, não podíamos deixar de falar sobre a porta azul com uma janela de vidro e uma maçaneta de cristal à moda antiga.